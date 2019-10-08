Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках

09:50, 8 октября 2019
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Объявлен II уровень опасности.

Украинцев предупреждают о заморозки / УНИАН
Украинцев предупреждают о заморозки / УНИАН

В течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 8 октября в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областей сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.

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Теги: #погода#заморозки
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