Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках
Объявлен II уровень опасности.
В течение 8-10 октября во многих регионах Украины ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Погода в Украине на неделю: на смену заморозкам придет потепление (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 8 октября в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областей сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +2°
- Донецк+8°... -2°
- Житомир+11°... +5°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +2°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+9°... +1°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+9°... +6°
- Львов+10°... +5°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +3°
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