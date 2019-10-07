В Житомирской области выпал первый снег (фото)
В Житомире снег сразу таял, а в Коростене - немного полежал на земле.
В Житомирской области сегодня, 7 октября, выпал первый снег.
Как передает корреспондент УНИАН, снежить в Житомире начало с 15 часов.
Снег сразу таял, однако было видно пролетающие снежинки.
В городе Коростень также наблюдался первый снег, здесь он долгое время лежал на земле.
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