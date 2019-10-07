В Житомирской области выпал первый снег (фото)

В Житомире снег сразу таял, а в Коростене - немного полежал на земле.

Первый снег на Житомирщине / фото Facebook Irma Dern

В Житомирской области сегодня, 7 октября, выпал первый снег.

Как передает корреспондент УНИАН, снежить в Житомире начало с 15 часов.

Снег сразу таял, однако было видно пролетающие снежинки.

В городе Коростень также наблюдался первый снег, здесь он долгое время лежал на земле.