В Житомирской области выпал первый снег (фото)

19:15, 7 октября 2019
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В Житомире снег сразу таял, а в Коростене - немного полежал на земле.

Первый снег на Житомирщине / фото Facebook Irma Dern
Первый снег на Житомирщине / фото Facebook Irma Dern

В Житомирской области сегодня, 7 октября, выпал первый снег.

Как передает корреспондент УНИАН, снежить в Житомире начало с 15 часов.

Снег сразу таял, однако было видно пролетающие снежинки.

В городе Коростень также наблюдался первый снег, здесь он долгое время лежал на земле.

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Теги: #снег#Житомир#Коростень
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