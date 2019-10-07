Погода на завтра: в Украине будет холодно и почти без осадков (видеопрогноз)
Ночью ожидаются заморозки.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков.
Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +12°.
Согласно народному прогнозу, 8 октября - Ефросии, Сергея. Ранний снег - на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+11°... +6°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+7°... -3°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+7°... -2°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+9°... +1°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+7°... -2°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+6°... -4°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+9°... +2°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+8°... -1°
- Чернигов+7°... -3°
- Черновцы+6°... -1°