Погода на завтра: в Украине будет холодно и почти без осадков (видеопрогноз)

16:30, 7 октября 2019
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Ночью ожидаются заморозки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 8 октября в Украине будет холодно и почти без осадков. 

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Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +11°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 8 октября - Ефросии, Сергея. Ранний снег - на раннюю и теплую весну; если он глубокий, то в следующем году будет хороший урожай. Если в этот день выпадет снег, то зима установится на Михаила (21 ноября). 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#заморозки
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