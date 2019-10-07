В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек

10:47, 7 октября 2019
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От наводнения пострадали жилые районы, места для перемещенных лиц, фермы и водохранилища.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Йемене от наводнения, вызванного проливными дождями и грозами за последние семь дней, пострадали более 90 тыс. человек.

В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека

Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, ссылаясь на Управление по координации гуманитарной деятельности, передает Xinhua

От наводнения пострадали жилые районы, места для перемещенных лиц, фермы и водохранилища. 70% пострадавших - жители провинции Хаджа на северо-западе страны.

Напомним, бывший ураган "Лоренцо", который ослаб до внетропического циклона, принес непогоду в Ирландию.

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Теги: #погода#наводнение#Йемен
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