В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек

От наводнения пострадали жилые районы, места для перемещенных лиц, фермы и водохранилища.

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В Йемене от наводнения, вызванного проливными дождями и грозами за последние семь дней, пострадали более 90 тыс. человек.

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Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, ссылаясь на Управление по координации гуманитарной деятельности, передает Xinhua.

От наводнения пострадали жилые районы, места для перемещенных лиц, фермы и водохранилища. 70% пострадавших - жители провинции Хаджа на северо-западе страны.

Напомним, бывший ураган "Лоренцо", который ослаб до внетропического циклона, принес непогоду в Ирландию.