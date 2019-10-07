В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек
От наводнения пострадали жилые районы, места для перемещенных лиц, фермы и водохранилища.
В Йемене от наводнения, вызванного проливными дождями и грозами за последние семь дней, пострадали более 90 тыс. человек.
В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека
Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, ссылаясь на Управление по координации гуманитарной деятельности, передает Xinhua.
От наводнения пострадали жилые районы, места для перемещенных лиц, фермы и водохранилища. 70% пострадавших - жители провинции Хаджа на северо-западе страны.
Напомним, бывший ураган "Лоренцо", который ослаб до внетропического циклона, принес непогоду в Ирландию.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... +6°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+9°... -1°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:81 %
Давление:757 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:07:11
Закат18:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей