Шторм "Лоренцо" принес непогоду в Ирландию

Без света остались 3 тысячи домов.

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Бывший ураган "Лоренцо", который ослаб до внетропического циклона, принес непогоду в Ирландию.

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Из-за "Лоренцо" в западной части страны было объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности, передает Stormnews со ссылкой на телеканал RTÉ.

Максимальные порывы ветра достигали 107 км/ч в графствах Голуэй и Мейо. Обошлось без серьезных происшествий и пострадавших. На некоторых дорогах был затруднен проезд из-за упавших деревьев. Без света остались 3 тысячи домов.

Напомним, в Южной Корее жертвами тайфуна "Митаг" стали по меньшей мере 10 человек.