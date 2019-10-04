Шторм "Лоренцо" принес непогоду в Ирландию
Без света остались 3 тысячи домов.
Бывший ураган "Лоренцо", который ослаб до внетропического циклона, принес непогоду в Ирландию.
В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека
Из-за "Лоренцо" в западной части страны было объявлено предупреждение "оранжевого" уровня опасности, передает Stormnews со ссылкой на телеканал RTÉ.
Максимальные порывы ветра достигали 107 км/ч в графствах Голуэй и Мейо. Обошлось без серьезных происшествий и пострадавших. На некоторых дорогах был затруднен проезд из-за упавших деревьев. Без света остались 3 тысячи домов.
Напомним, в Южной Корее жертвами тайфуна "Митаг" стали по меньшей мере 10 человек.
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