Погода на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (видеопрогноз)
На юге температура до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 октября, в Украине без осадков, на юге температура до +26°.
"Уникальный синоптический день": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +9°, днем до +26°.
На западе Украины переменная облачность. Температура ночью до +9°, днем до +26°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре солнечно, температура ночью до +10°, днем до +22°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 2 октября
Согласно народному прогнозу, 2 октября - Трофима Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+20°... +4°
- Житомир+15°... +9°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+22°... +7°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+25°... +8°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+19°... +8°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+16°... +9°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+15°... +8°
- Черновцы+21°... +9°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:71 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:05
Закат18:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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