Завтра в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплая погода ожидается на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 октября в Украине облачно с прояснениями, на востоке пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке небольшие дожди, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +24°.
На западе Украины пасмурно. Температура ночью до +8°, днем до +22°.
В северных областях пасмурно, местами дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов; а как задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. Если в октябре галки собираются и кричат, то будет ясная погода. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+22°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+21°... +11°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+25°... +16°
- Одесса+22°... +16°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+24°... +16°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+21°... +14°
- Херсон+24°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+26°... +12°