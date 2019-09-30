Завтра в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 30 сентября 2019
14
0

Теплая погода ожидается на юге и востоке.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 1 октября в Украине облачно с прояснениями, на востоке пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября

Прогноз погоды на завтра. На востоке небольшие дожди, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +24°.

На западе Украины пасмурно. Температура ночью до +8°, днем до +22°.

В северных областях пасмурно, местами дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов; а как задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. Если в октябре галки собираются и кричат, то будет ясная погода. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#прогноз погоды
Читайте также
Завтра в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами масштабного наводнения в Индии стали более ста человек Жертвами масштабного наводнения в Индии стали более ста человек
На западе Украины объявлено штормовое предупреждение: ветер до 15-20 м/с На западе Украины объявлено штормовое предупреждение: ветер до 15-20 м/с
Два "бабьих лета" и небольшой мороз: народный синоптик рассказал о погоде в октябре Два "бабьих лета" и небольшой мороз: народный синоптик рассказал о погоде в октябре
В Киеве сегодня пасмурно, температура днем до +19° В Киеве сегодня пасмурно, температура днем до +19°
На Закарпатье произошло землетрясение На Закарпатье произошло землетрясение
Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями Синоптик рассказала, какие области на выходных зальет дождями

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
85 %
760 мм
3.1 м/с
33 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять