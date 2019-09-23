Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Теплая погода ожидается на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 сентября, в Украине без осадков, температура до +24°.
Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет
На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +6°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+12°... 0°
- Житомир+13°... +1°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +4°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+15°... +7°
- Луганск+12°... 0°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+20°... +4°
- Николаев+23°... +11°
- Одесса+22°... +13°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+13°... +5°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+11°... +1°
- Тернополь+20°... +4°
- Харьков+12°... +1°
- Херсон+24°... +10°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... +1°
- Черновцы+20°... +7°
Виргиния, США
+ 23 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:65 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:58
Закат19:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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