Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Теплая погода ожидается на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 сентября, в Украине без осадков, температура до +24°.

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На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +21°.

Прогноз на 23 сентября / УНИАН

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