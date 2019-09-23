Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

08:03, 23 сентября 2019
51
0

Теплая погода ожидается на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 сентября, в Украине без осадков, температура до +24°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет

На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +13°. В центре без осадков, температура до +21°.

Прогноз на 23 сентября / УНИАН
Прогноз на 23 сентября / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине
Погода на завтра: синоптики предупреждают о температурных качелях от +4° до +24° Погода на завтра: синоптики предупреждают о температурных качелях от +4° до +24°
Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине
Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео) Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео)
В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье потеплеет (карта) Погода на выходные: в Украине местами пройдут дожди, в воскресенье потеплеет (карта)
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +14° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +14°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
65 %
753 мм
4.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять