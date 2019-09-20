В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди (карта)

Прохладнее всего будет на западе.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, по всей стране будет холодно.

Читайте также Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +15°.

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.

Прогноз на 20 сентября / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.