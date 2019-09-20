В Украине сегодня будет холодно, местами пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, по всей стране будет холодно.
Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°.
В северных областях ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +2°, днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Много одежек на луковицах - быть зиме холодной.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+11°... +1°
- Запорожье+17°... +4°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+15°... +3°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +6°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+12°... 0°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+18°... +5°
- Хмельницкий+12°... +1°
- Черкассы+15°... +4°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+14°... +4°