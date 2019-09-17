В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В среду, 18 сентября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 18 сентября, в Украине похолодает и пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +8°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+16°... +10°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:79 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:06:52
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей