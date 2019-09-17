В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В среду, 18 сентября, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 18 сентября, в Украине похолодает и пройдут дожди.