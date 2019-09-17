Холод, дождь и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Температура воздуха составит +11...+15 градусов.
В среду, 18 сентября, в Украине похолодает и пройдут дожди.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"...главным погодным ньюсмейкером будет завтра в Украине сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду", - пишет она.
Температура воздуха составит +11...+15 градусов, на юге +15...+21 градус, в Крыму до +25 градусов.
Погода в Киеве завтра ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+24°... +10°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +13°
- Ивано-Франковск+17°... +8°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+17°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+23°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+24°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+18°... +7°
- Черновцы+16°... +10°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:79 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:06:52
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей