Холод, дождь и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Температура воздуха составит +11...+15 градусов.

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В среду, 18 сентября, в Украине похолодает и пройдут дожди.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"...главным погодным ньюсмейкером будет завтра в Украине сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду", - пишет она.

Температура воздуха составит +11...+15 градусов, на юге +15...+21 градус, в Крыму до +25 градусов.

Погода в Киеве завтра ожидается влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, похолодает до +11...+13 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.