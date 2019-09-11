Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине

14:30, 11 сентября 2019
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Холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание.

В субботу в Украине похолодает / УНИАН
В субботу в Украине похолодает / УНИАН

В течение 12-13 сентября в Украине сохранится жаркая и сухая погода, а 14 сентября ожидается похолодание.

В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра в Украине ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов. В Киеве в четверг будет солнечно, сухо и около +28 градусов.

В пятницу, 13 сентября, погодные условия не изменятся.

А вот в субботу и воскресенье из-за влияния холодного атмосферного фронта пройдут дожди и похолодает.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура сентября в Украине будет превышать средние значение на 1-1,5 градуса.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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