Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине
Холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание.
В течение 12-13 сентября в Украине сохранится жаркая и сухая погода, а 14 сентября ожидается похолодание.
В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, завтра в Украине ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов. В Киеве в четверг будет солнечно, сухо и около +28 градусов.
В пятницу, 13 сентября, погодные условия не изменятся.
А вот в субботу и воскресенье из-за влияния холодного атмосферного фронта пройдут дожди и похолодает.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура сентября в Украине будет превышать средние значение на 1-1,5 градуса.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +10°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+28°... +11°
- Запорожье+29°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +8°
- Киев+27°... +12°
- Кировоград+28°... +9°
- Луганск+29°... +10°
- Луцк+28°... +12°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+26°... +10°
- Тернополь+26°... +9°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+26°... +10°
- Черкассы+26°... +10°
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