Укргидрометцентр дал прогноз погоды на весь сентябрь
Средняя месячная температура предполагается в пределах 14-19°.
Средняя температура сентября в Украине будет превышать средние значения на 1-1,5 градуса.
Погода в Украине на неделю: на смену жаре придут дожди и похолодание (карта)
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается 14-19°, в горных районах 11-12°, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в сентябре в Украине выпадет 32-70 мм осадков, в горных районах местами 80-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, почти всю неделю в Украине будет жарко, а на выходных начнется похолодание.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+27°... +11°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +12°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+27°... +13°
- Кировоград+27°... +11°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+26°... +12°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +12°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+27°... +13°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+27°... +10°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:74 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей