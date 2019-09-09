Укргидрометцентр дал прогноз погоды на весь сентябрь

14:05, 9 сентября 2019
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Средняя месячная температура предполагается в пределах 14-19°.

Сентябрь в Украине будет теплее нормы / УНИАН
Сентябрь в Украине будет теплее нормы / УНИАН

Средняя температура сентября в Украине будет превышать средние значения на 1-1,5 градуса.

Погода в Украине на неделю: на смену жаре придут дожди и похолодание (карта)

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 14-19°, в горных районах 11-12°, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в сентябре в Украине выпадет 32-70 мм осадков, в горных районах местами 80-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, почти всю неделю в Украине будет жарко, а на выходных начнется похолодание.

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Теги: #погода#погода на сентябрь
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