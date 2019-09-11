Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек
Ожидается, что общее количество погибших может вырасти.
Число жертв мощного урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек.
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Из-за того, что многие пропавшие без вести до сих пор не найдены, ожидается, что общее количество погибших может вырасти, передает Xinhua со ссылкой на The Nassau Guardian.
Пострадавшие от стихии районы расположены преимущественно в архипелаге Абако и близлежащих островах на севере страны. В некоторых районах наблюдаются массовые разрушения домов, а также серьезные повреждения линий электропередач, дорог и других объектов инфраструктуры.
Напомним, тайфун "Линлин" затронул 455 тыс. жителей трех провинций Китая - Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян.
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