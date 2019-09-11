Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек

10:41, 11 сентября 2019
7
0

Ожидается, что общее количество погибших может вырасти.

Последствия урагана "Дориан" / REUTERS
Последствия урагана "Дориан" / REUTERS

Число жертв мощного урагана "Дориан" на Багамах возросло до 50 человек.

Три человека стали жертвами мощного тайфуна "Факсай" в Японии

Из-за того, что многие пропавшие без вести до сих пор не найдены, ожидается, что общее количество погибших может вырасти, передает Xinhua со ссылкой на The Nassau Guardian.

Пострадавшие от стихии районы расположены преимущественно в архипелаге Абако и близлежащих островах на севере страны. В некоторых районах наблюдаются массовые разрушения домов, а также серьезные повреждения линий электропередач, дорог и других объектов инфраструктуры.

Напомним, тайфун "Линлин" затронул 455 тыс. жителей трех провинций Китая - Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ураган#ураган Дориан
Читайте также
Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине
В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта) В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)
Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +28° (видеопрогноз)
На востоке Австралии бушуют природные пожары На востоке Австралии бушуют природные пожары
Больше 450 тысяч человек пострадали в результате тайфуна "Линлин" в Китае Больше 450 тысяч человек пострадали в результате тайфуна "Линлин" в Китае
"Идеальный синоптический комфорт": появился прогноз погоды в Украине на завтра "Идеальный синоптический комфорт": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Итальянские Альпы завалило снегом (видео) Итальянские Альпы завалило снегом (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
66 %
760 мм
3.2 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять