Больше 450 тысяч человек пострадали в результате тайфуна "Линлин" в Китае

Свыше 2800 человек были эвакуированы.

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Тайфун "Линлин" затронул 455 тыс. жителей трех провинций Китая - Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян.

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Свыше 2800 человек были эвакуированы, передает Xinhua со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Тайфун разрушил и повредил 44 и более 460 построек соответственно, а также был нанесен ущерб посевам сельхозкультур на площади 215,8 тыс. га.

Напомним, три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате тайфуна "Факсай" в Японии.