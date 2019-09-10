Больше 450 тысяч человек пострадали в результате тайфуна "Линлин" в Китае

14:28, 10 сентября 2019
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Свыше 2800 человек были эвакуированы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тайфун "Линлин" затронул 455 тыс. жителей трех провинций Китая - Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян.

В КНДР жертвами тайфуна "Линлин" стали пять человек

Свыше 2800 человек были эвакуированы, передает Xinhua со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Тайфун разрушил и повредил 44 и более 460 построек соответственно, а также был нанесен ущерб посевам сельхозкультур на площади 215,8 тыс. га.

Напомним, три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате тайфуна "Факсай" в Японии.

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Теги: #погода#Китай#тайфун
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