Во Франции летняя жара привела к почти 1500 смертям
По словам министра, половина из умерших были в возрасте старше 75 лет.
Рекордная жара в июне и июле этого года стала причиной смерти 1435 человек во Франции.
Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
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По словам министра, половина из умерших были в возрасте старше 75 лет.
Вместе с тем, отметила Бузин, благодаря превентивным мерам показатель смертности был в 10 раз ниже, чем за тот же период в 2003 году, когда смертельная жара поразила Европу.
Во Франции в июне была зафиксирована самая высокая в истории температура - 46 градусов.
По данным Министерства здравоохранения, 567 человек умерли с 24 июня по 7 июля. Еще 868 умерли во время второй волны жары - с 21 по 27 июля.
Как сообщал УНИАН, 25 июля в Париже был установлен новый температурный рекорд - 42,6 градуса.
Напомним, в Бельгии 25 июля был побит абсолютный температурный рекорд 1833 года: в Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6 градусов.
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