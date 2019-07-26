Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд
Температура воздуха в Париже поднялась до 42,6 градусов.
По всей Европе установилась очень жаркая погода. 25 июля в Париже был установлен новый температурный рекорд - 42,6 градуса.
Жара в Европе: в Германии побит температурный рекорд
Ранее самым жарким парижским днем считалось 28 июля 1947 года, сообщает Euronews.
Высокие температуры охватили и другие страны. Так, во многих районах Нидерландов побит температурный рекорд: столбики термометра превысили 40-градусную отметку.
От высоких температур страдают бельгийцы и испанцы, итальянцы и португальцы. И, по прогнозам метеорологов Европейского центра среднегодовых прогнозов погоды, будет только хуже: в ближайшие годы температуры будут только расти.
В Париже благотворительные организации раздают прохожим бутылки с водой.
А вот в очереди у бассейна лондонского Броквелл-парка произошла драка. Разбираться с разгоряченными отдыхающими приехала полиция.
Напомним, в Бельгии 25 июля был побит абсолютный температурный рекорд 1833 года: в Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6 градусов.
Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+25°... +15°
- Житомир+23°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+24°... +16°
- Луцк+23°... +15°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+25°... +16°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+23°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+28°... +16°