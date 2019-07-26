Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд

Температура воздуха в Париже поднялась до 42,6 градусов.

Жара во Франции / REUTERS

По всей Европе установилась очень жаркая погода. 25 июля в Париже был установлен новый температурный рекорд - 42,6 градуса.

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Ранее самым жарким парижским днем считалось 28 июля 1947 года, сообщает Euronews.

Высокие температуры охватили и другие страны. Так, во многих районах Нидерландов побит температурный рекорд: столбики термометра превысили 40-градусную отметку.

От высоких температур страдают бельгийцы и испанцы, итальянцы и португальцы. И, по прогнозам метеорологов Европейского центра среднегодовых прогнозов погоды, будет только хуже: в ближайшие годы температуры будут только расти.

В Париже благотворительные организации раздают прохожим бутылки с водой.

А вот в очереди у бассейна лондонского Броквелл-парка произошла драка. Разбираться с разгоряченными отдыхающими приехала полиция.

Напомним, в Бельгии 25 июля был побит абсолютный температурный рекорд 1833 года: в Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6 градусов.