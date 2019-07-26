Жара в Европе: в Бельгии установлен новый температурный рекорд

10:44, 26 июля 2019
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В Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6 градусов.

Жара в Бельгии / REUTERS
Жара в Бельгии / REUTERS

В Бельгии 25 июля был побит абсолютный температурный рекорд 1833 года: в Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6 градусов.

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В Брюсселе, некогда одной из самых дождливых европейских столиц, воздух прогрелся до 37 градусов, передает Euronews

Отмечается, что с начала 2019 года по июнь включительно в Бельгии было всего 87 дождливых дней. Средняя же норма составляет 99,5. Уменьшение количества осадков и жара наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, не говоря уже о дискомфорте, который испытывают жители Бельгии.

Напомним, в Германии побит рекорд максимальной температуры - в Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°.

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Теги: #погода#жара#Бельгия
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