В Киеве завтра ожидается небольшая облачность, температура до +26°
В столице завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 августа, в Киеве без осадков, температура до +26°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди с грозами
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер юго-восточный, до 2,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:06, а зайдет в 19:50.
Как сообщал УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +14°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+30°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+31°... +15°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+29°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+30°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:70 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:37
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
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