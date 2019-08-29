Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на севере и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +28°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.
В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +14°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+30°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+31°... +15°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+29°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+28°... +13°
- Черновцы+30°... +16°