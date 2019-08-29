Погода на завтра: в Украине без осадков, на западе температура до +31° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на севере и востоке.

Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.

В северных областях будет ясно. Температура ночью до +12°, днем до +26°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа - к богатому урожаю в следующем году.

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