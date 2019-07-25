В Польше из-за жары мелеют реки

10:36, 25 июля 2019
88
0

Польша страдает от сильной засухи.

В Польше обмелела Висла / www.tokfm.pl
В Польше обмелела Висла / www.tokfm.pl

Река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, обмелела.

Аномальная жара в Индии привела к гибели 70 человек

Местами уровень воды опустился до 40 см, сообщает Euronews

Из-за низкого уровня воды некоторые осмеливаются пересекать реку вброд. Но местные власти предостерегают: такие эксперименты рискованы. Висла - опасная река с неравномерным дном, скрытыми течениями и зыбучими песками, которые могут затянуть, как болото.

Сейчас Польша страдает от сильной засухи. Непродолжительные дожди проблемы не решают, реки мелеют все больше, а синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие дни.

Напомним, в Европе установилась очень жаркая погода. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Польша#жара
Читайте также
В Польше из-за жары мелеют реки В Польше из-за жары мелеют реки
В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Китае в результате схода оползня погибли девять человек В Китае в результате схода оползня погибли девять человек
Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик Завтра украинцев ждет практически идеальная погода - синоптик
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +22° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +22°
Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: практически по всей Украине пройдут дожди (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
65 %
755 мм
4.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять