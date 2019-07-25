В Польше из-за жары мелеют реки
Польша страдает от сильной засухи.
Река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, обмелела.
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Местами уровень воды опустился до 40 см, сообщает Euronews.
Из-за низкого уровня воды некоторые осмеливаются пересекать реку вброд. Но местные власти предостерегают: такие эксперименты рискованы. Висла - опасная река с неравномерным дном, скрытыми течениями и зыбучими песками, которые могут затянуть, как болото.
Сейчас Польша страдает от сильной засухи. Непродолжительные дожди проблемы не решают, реки мелеют все больше, а синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие дни.
Напомним, в Европе установилась очень жаркая погода. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений.
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