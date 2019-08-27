ООН объявила "чрезвычайную климатическую ситуацию" на планете

В июле в Гренландии растаяло 179 миллиардов тонн льда.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите "большой семерки" во французском городе Биарриц, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию" на планете.

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Июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений, говорится в сообщении на сайте ООН.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", - рассказал Гутерриш.

Он также добавил, что в июле в Гренландии растаяло 179 миллиардов тонн льда. В то же время пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее - это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже [на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году - прим. ред]", - заявил глава ООН.

Гутерриш подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, а мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно.

Напомним, в последние выходные лета в Англии был побит очередной температурный рекорд.