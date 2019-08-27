Последние выходные лета в Англии побили температурный рекорд

На западе Лондона температура воздуха поднялась до +33,3 градусов.

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В последние выходные лета в Англии был побит очередной температурный рекорд.

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На западе Лондона температура воздуха в воскресенье поднялась до 33,3 градусов Цельсия, соощает BBC.

На последние выходные августа в Великобритании приходится так называемый Bank Holiday - "день, когда не работают банки". Это дополнительный выходной, который добавляется к последнему уикенду августа.

Новый температурный рекорд установлен в районе аэропорта Хитроу. Температура поднялась до +33,3 градусов. Британское метеобюро официально подветрдило эти данные. Предыдущий рекорд, 31,5 градусов, также был установлен в районе Хитроу в 2001 году.

24 августа рекордная температура была зарегистрирована в Уэльсе - в городе Гогерддан воздух прогрелся до 28,8 градусов.

Напомним,июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.