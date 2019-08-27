Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами температура до +32° (карта)

08:04, 27 августа 2019
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Самая жаркая погода будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

Пять человек погибли в результате удара молнии в Татрах

На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +31°.

В северных областях солнечно. Температура до +27°. В центре переменная облачность, температура до +30°.

Прогноз на 27 августа / УНИАН
Прогноз на 27 августа / УНИАН

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Теги: #погода#жара
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