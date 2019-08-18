Раскалит до +37°: синоптик спрогнозировала пик жары в Украине на следующей неделе

12:40, 18 августа 2019
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С понедельника в Украину вернется жаркая погода.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

С началом следующей недели в Украину вернется жара. Начиная с понедельника, 19 августа, на всей территории Украины существенно потеплеет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, сегодня, 18 августа, в Украине будет тепло, комфортно и без дождей. А уже с понедельника в Украине существенно потеплеет.

В целом следующая неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32°...+37°.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 18 августа, в Украине немного потеплеет, ожидается +24°...+29°, на севере +20°...+24°. Осадки возможны на севере и востоке, местами на Черкасчине. В Киеве сегодня ожидается +23°...+24°, без существенных осадков.

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Теги: #жара#погода в Киеве#погода в Украине
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