В Германии из-за удара молнии пострадали 15 футболистов

Травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет.

Рядом с игроками ударила молния / Скриншот

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку.

Об этом сообщает издание Die Welt.

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Около 20:30 в пятницу, 9 августа, игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне (Вюртемберге). Внезапно рядом с ними ударила молния.

15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание.

На спортивную площадку прибыла команда медиков, после чего спортсменов госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, в нидерландском городе Алкмаар обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб "Мариуполь".