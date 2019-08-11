В Германии из-за удара молнии пострадали 15 футболистов
Травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет.
На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку.
Об этом сообщает издание Die Welt.
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Около 20:30 в пятницу, 9 августа, игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне (Вюртемберге). Внезапно рядом с ними ударила молния.
15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание.
На спортивную площадку прибыла команда медиков, после чего спортсменов госпитализировали.
Как сообщал УНИАН, в нидерландском городе Алкмаар обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб "Мариуполь".
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