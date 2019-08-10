В Нидерландах рухнула крыша стадиона, на котором должен был сыграть украинский клуб (фото)

В результате инцидента никто не пострадал, так как посетителей на стадионе не было.

В нидерландском городе Алкмаар обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб "Мариуполь".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

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Часть крыши над центральной трибуной стадиона, принадлежащего футбольному клубу АЗ, рухнула в результате ураганного ветра в субботу. Конструкция упала над несколькими секторами. В результате инцидента никто не пострадал, так как посетителей на стадионе не было.

"Мы счастливы, что обошлось без человеческих жертв. Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, в данный момент мы оцениваем ущерб", - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

15 августа АЗ должен был провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против украинского футбольного клуба "Мариуполь". Пока неизвестно, где состоится этот матч.

Стадион в Алкмааре был открыт в 2006 году. Три года назад на крыше установили солнечные панели.