Погода на выходные: в Украине ударит жара до +34° (карта)
В субботу во многих регионах пройдут дожди.
На выходных в Украине будет жарко, в западных областях в субботу пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, +19°...+30°.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, местами температура до +30° (карта)
Во Львове в субботу гроза, ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +17°…+31°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +19°, днем +31°, без осадков.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +30°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +19°...+34°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье +18°...+29°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+32°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+29°. В воскресенье +18°...+30°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье +19°...+27°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу ливень, температура до +24°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +13°, днем +25°.
В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +14°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +15°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +30°, гроза.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +16° …+28°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +19°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Бердянске завтра пройдет дождь, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +17° …+32°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +15°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+24°... +15°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+26°... +16°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+22°... +15°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+23°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+25°... +13°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +15°