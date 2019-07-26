Погода на выходные: в Украине ударит жара до +34° (карта)

В субботу во многих регионах пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет жарко, в западных областях в субботу пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, +19°...+30°.

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Во Львове в субботу гроза, ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, +17°…+31°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +19°, днем +31°, без осадков.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье до +30°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +19°...+34°.

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье +18°...+29°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 27 июля / УНИАН

Прогноз на 28 июля / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+32°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+29°. В воскресенье +18°...+30°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +32°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье +19°...+27°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу ливень, температура до +24°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +13°, днем +25°.

В Моршине на Львовщине в субботу гроза, ночью +14°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +15°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +30°, гроза.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +16° …+28°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +19°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Бердянске завтра пройдет дождь, температура до +29°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +17° …+32°.

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