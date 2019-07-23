Польским синоптикам выдвинули обвинение из-за гибели подростков во время урагана

13:02, 23 июля 2019
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Синоптики не признали совершение ими преступления.

Иллюстративное фото / REUTERS
Иллюстративное фото / REUTERS

Прокуратура в Польше выдвинула двум синоптикам обвинения в неумышленном неисполнении служебных обязанностей в связи с гибелью двух подростков во время урагана в августе 2017 года.

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В ночь на 12 августа 2017 года по Поморскому воеводствому Польши прокатились сильные грозы с мощными порывами ветра, в результате чего был уничтожен лагерь скаутов. Погибли двое девочек-подростков в возрасте 13 и 14 лет. 38 других членов лагеря попали в больницы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Отмечается, что в связи с трагедией предъявлены обвинения еще двум людям.

Синоптикам из Кракова и Варшавы, которые в день урагана "выполняли метеорологические дежурство с компетенцией принятия решений для территории всей страны", прокуратура выдвинула обвинения в неумышленном невыполнении служебных обязанностей.

По мнению следователей, они должны были повысить степень метеорологической опасности для Поморского и Куявско-Поморского воеводств.

В свою очередь синоптики не признали совершение ими преступления, отказались от представления объяснений и ответов на вопросы. За совершение инкриминируемого им преступления грозит штраф, наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, 21 мая в Люблинском воеводстве (Польша) прошел смерч, а Малопольское воеводство затопили проливные дожди.

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Теги: #погода#Польща
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