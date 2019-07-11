Прохладно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца июля
Ожидается, что конец июля в Украине будет холодным.
В ближайшее время в Украине сохранится прохладная погода, возможны кратковременные дожди.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Об этом "Фактам" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Былик.
"Погода в Украине останется, такой же, как и в минувшие дни. В ближайшее время по всей территории страны будет прохладно, возможны кратковременные дожди", - сообщил он.
А вот по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, на смену холоду скоро придет тепло.
"Но сильной жары не будет, так как возможны дожди. В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало", - рассказал Деркач.
Напомним, в пятницу, 12 июля, в Украине ожидается небольшое потепление.
Погода в Украине
- Винница+18°... +9°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+22°... +11°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+17°... +9°
- Киев+18°... +12°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+20°... +10°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+21°... +10°
- Чернигов+19°... +11°
- Черновцы+20°... +12°