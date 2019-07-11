Прохладно и дождливо: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца июля

Ожидается, что конец июля в Украине будет холодным.

До конца июля в Украине ожидаются периодические дожди / УНИАН

В ближайшее время в Украине сохранится прохладная погода, возможны кратковременные дожди.

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Об этом "Фактам" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Былик.

"Погода в Украине останется, такой же, как и в минувшие дни. В ближайшее время по всей территории страны будет прохладно, возможны кратковременные дожди", - сообщил он.

А вот по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, на смену холоду скоро придет тепло.

"Но сильной жары не будет, так как возможны дожди. В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало", - рассказал Деркач.

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Украине ожидается небольшое потепление.