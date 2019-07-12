На Киев надвигается гроза

15:13, 12 июля 2019
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Грозы ожидаются до конца суток.

Киевлян предупреждают о грозы / УНИАН
Киевлян предупреждают о грозы / УНИАН

До конца суток 12 июля в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.

В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве и Киевской области гроза", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами. В частности, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+22°.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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