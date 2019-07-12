Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы (карта)

Холоднее всего будет в западных областях.

На выходных в Украине ожидаются грозы / УНИАН

На выходных в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+22°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье гроза, +10°…+19°.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +22°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +20°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +12°...+22°. В воскресенье до +21°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +14°...+27°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +13°...+14°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 13 июля / УНИАН

Прогноз на 14 июля / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу пройдет дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Симферополе завтра ожидается ливень, +12°...+14°. В воскресенье +13°...+26°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь с грозой, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +14°...+27°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +9°, днем +15°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье гроза, ночью +12°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +18°, пройдет дождь с грозой.

В Сваляве завтра без осадков, +19°, в воскресенье пройдет ливень, температура воздуха +10° …+20°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +24°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+26°.

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