Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы (карта)
Холоднее всего будет в западных областях.
На выходных в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+22°.
В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье гроза, +10°…+19°.
В Луцке в субботу ночью +13°, днем +22°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +12°, днем +20°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +12°...+22°. В воскресенье до +21°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье +14°...+27°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +13°...+14°, облачно с прояснениями.
Погода в Днепре: в субботу пройдет дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+25°.
В Симферополе завтра ожидается ливень, +12°...+14°. В воскресенье +13°...+26°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь с грозой, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +14°...+27°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +9°, днем +15°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье гроза, ночью +12°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура до +18°, пройдет дождь с грозой.
В Сваляве завтра без осадков, +19°, в воскресенье пройдет ливень, температура воздуха +10° …+20°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +25°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +24°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +14° …+26°.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+21°... +11°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+20°... +10°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°