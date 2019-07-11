Завтра в Украине немного потеплеет - синоптик

13:00, 11 июля 2019
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Завтра в Украине ожидается +20...+26 градусов.

Завтра в Украине немного потеплеет / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине немного потеплеет / galleryua.com, viktort

В пятницу, 12 июля, в Украине ожидается небольшое потепление.

Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и дождливо (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"И хотя пока речь не идет о +30, однако после нынешних +17...+24 градусов завтра ожидается +20...+26 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, теплее всего завтра будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Ночь в Украине еще будет холодной: +8...+13 градусов

Дожди завтра наиболее вероятные на западе, севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.

В Киеве 12 июля ожидаются локальные дожди, немного потеплеет: днем около +23 градусов.

Напомним, в ближайшее время в Украине будет преобладать прохладная погода, потепление ожидается со второй половины следующей недели.

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Теги: #погода#потепление
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