Завтра в Украине немного потеплеет - синоптик
Завтра в Украине ожидается +20...+26 градусов.
В пятницу, 12 июля, в Украине ожидается небольшое потепление.
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и дождливо (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"И хотя пока речь не идет о +30, однако после нынешних +17...+24 градусов завтра ожидается +20...+26 градусов", - пишет она.
По прогнозу синоптика, теплее всего завтра будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Ночь в Украине еще будет холодной: +8...+13 градусов
Дожди завтра наиболее вероятные на западе, севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях.
В Киеве 12 июля ожидаются локальные дожди, немного потеплеет: днем около +23 градусов.
Напомним, в ближайшее время в Украине будет преобладать прохладная погода, потепление ожидается со второй половины следующей недели.
Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+22°... +10°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+17°... +8°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+18°... +9°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +11°
- Черновцы+19°... +11°