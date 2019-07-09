Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности почти по всей Украине

Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / фото ГСЧС

Во вторник, 9 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 9 июля в Винницкой, Черкасской, большинстве районов восточных, Запорожской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.