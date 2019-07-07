Грозы, шквалы и похолодание: синоптики спрогнозировали погоду на 8 июля

Без осадков днем, согласно прогнозу, будет только в большинстве западных и северных областей.

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В понедельник, 8 июля, в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем в центральных, южных и большинства восточных областей местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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В большинстве западных и северных областей, согласно прогнозу, днем без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°; днем 20-25°, на юге и востоке 26-30°.

Следующая неделя начнется с дождей / Укргидрометцентр

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий на территории большинства областей Украины.