Сегодня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы

11:58, 7 июля 2019
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Днем в западных, северных и центральных областях ожидаются местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы в 15-20 м/сек.

Погода в Украине неожиданно ухудшилась / УНИАН
Погода в Украине неожиданно ухудшилась / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории большинства областей Украины.

На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях ожидаются местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/сек.

Ранее на Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо. Вес одного ледяного шара достигал 35 граммов.

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Теги: #погода#дожди и грозы
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