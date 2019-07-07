Сегодня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы
Днем в западных, северных и центральных областях ожидаются местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы в 15-20 м/сек.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории большинства областей Украины.
На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях ожидаются местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье - значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/сек.
Ранее на Ривненщине выпал град размером с куриное яйцо. Вес одного ледяного шара достигал 35 граммов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+25°... +12°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+26°... +14°
- Кировоград+29°... +16°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+24°... +9°
- Николаев+29°... +19°
- Одесса+32°... +20°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+25°... +15°
- Тернополь+25°... +12°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+28°... +16°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:85 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:05:50
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей