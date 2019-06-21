В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)

08:05, 21 июня 2019
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На юге температура до +34°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре практически без осадков, температура до +34°.

Прогноз на 21 июня / УНИАН
Прогноз на 21 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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