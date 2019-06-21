В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре практически без осадков, температура до +34°.
Согласно народному прогнозу, 21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+33°... +20°
- Донецк+34°... +19°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+34°... +21°
- Ивано-Франковск+29°... +17°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+35°... +22°
- Полтава+31°... +20°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+32°... +20°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+32°... +21°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+30°... +17°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+32°... +18°
- Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:56 %
Давление:743 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:44
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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