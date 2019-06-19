В Аризоне бушует масштабный лесной пожар

Пожар бушует в Национальном лесу Тонто.

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В американском штате Аризона за 10 дней лесной пожар распространился на территории площадью 152,8 кв. км.

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Пожар удалось локализовать только на 6% этих территорий, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Огонь все еще горит в Национальном лесу Тонто, который находится в 90 км к северо-востоку от города Финикс, административного центра штата.

С огнем борются 747 пожарных. Плохие погодные условия, высокая трава и заросли затрудняют для пожарных полную локализацию пожара к концу месяца.

Напомним, в американском штате Вашингтон бушует лесной пожар, огонь охватил две тысячи гектаров.