В Аризоне бушует масштабный лесной пожар

13:05, 19 июня 2019
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Пожар бушует в Национальном лесу Тонто.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В американском штате Аризона за 10 дней лесной пожар распространился на территории площадью 152,8 кв. км.

В Японии установилась рекордная жара

Пожар удалось локализовать только на 6% этих территорий, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Огонь все еще горит в Национальном лесу Тонто, который находится в 90 км к северо-востоку от города Финикс, административного центра штата.

С огнем борются 747 пожарных. Плохие погодные условия, высокая трава и заросли затрудняют для пожарных полную локализацию пожара к концу месяца.

Напомним, в американском штате Вашингтон бушует лесной пожар, огонь охватил две тысячи гектаров.

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Теги: #погода#США#лесной пожар
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