В американском штате Вашингтон бушует лесной пожар (видео)

Огонь быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра.

Вашингтон охватил лесной пожар / twitter.com/GrantCoSheriff

В американском штате Вашингтон бушует лесной пожар, огонь охватил две тысячи гектаров.

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Горят поля и деревья, клубы дыма поднимаются на несколько метров, говорится в сюжете ТСН.

Огонь быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра. Стихия уже подобралась к жилым домам. Сотни местных жителей пришлось эвакуировать.

Напомним, в Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.