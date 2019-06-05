В американском штате Вашингтон бушует лесной пожар (видео)
Огонь быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра.
В американском штате Вашингтон бушует лесной пожар, огонь охватил две тысячи гектаров.
В Японии установилась рекордная жара
Горят поля и деревья, клубы дыма поднимаются на несколько метров, говорится в сюжете ТСН.
Огонь быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра. Стихия уже подобралась к жилым домам. Сотни местных жителей пришлось эвакуировать.
Лісова пожежа охопила центр штату Вашингтон
Напомним, в Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+23°... +17°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+26°... +17°
- Луганск+27°... +16°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+25°... +17°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+26°... +17°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:70 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей