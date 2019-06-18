Погода на завтра: в Украине без осадков, температура до +33° (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет жарко.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +9°, днем до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +17°, днем до +30°. В центре без осадков, температура ночью до +18°, днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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