На юге Китая жертвами непогоды стали 49 человек
Разрушено более 7000 домов.
49 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на юге Китая.
В Китае 19 человек стали жертвами наводнений
Еще 14 человек числятся пропавшими без вести, передает Euronews.
Разрушено более 7000 домов. 300 000 человек были эвакуированы. Экономические потери оцениваются в 1,4 миллиарда долларов. Наводнения и оползни затронули более 4,5 млн человек в восьми провинциях страны.
Напомним, в штате Гуджарат на западе Индии из-за тропического циклона "Ваю" планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек.
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