Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Местами температура до +32°.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

На выходных в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +28°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +19°...+29°.

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Во Львове в субботу гроза, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье также ожидаются осадки, +16°…+23°.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +26°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +27°, гроза.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +20°...+30°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, пройдет дождь.

Прогноз на 8 июня / УНИАН

Прогноз на 9 июня / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Симферополе завтра будет солнечно, +16°...+28°. В воскресенье +18°...+29°, дождь с грозой.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье температура до +31°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +19°...+32°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +20°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +13°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье ливень, ночью +15°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +24°, гроза.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+25°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +30°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +21° …+30°.

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