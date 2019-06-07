Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Местами температура до +32°.
На выходных в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +28°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +19°...+29°.
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Во Львове в субботу гроза, ночью +16°, днем +26°. В воскресенье также ожидаются осадки, +16°…+23°.
В Луцке в субботу ночью +16°, днем +26°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +17°, днем +25°, гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +15°...+25°. В воскресенье до +27°, гроза.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +20°...+30°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, пройдет дождь.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +30°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18°...+29°.
В Симферополе завтра будет солнечно, +16°...+28°. В воскресенье +18°...+29°, дождь с грозой.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +30°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье температура до +31°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +19°...+32°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +20°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +13°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь с грозой, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье ливень, ночью +15°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура до +26°. В воскресенье температура до +24°, гроза.
В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+25°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +30°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +21° …+30°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +16°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+28°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+26°... +15°