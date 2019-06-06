Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На востоке температура до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +30°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +28°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°. В центре практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 7 июня
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+23°... +17°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+25°... +16°
- Луганск+29°... +17°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+25°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+26°... +16°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:78 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:05:44
Закат20:32
Видимость:16 км
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