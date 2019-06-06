Погода на завтра: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

На востоке температура до +30°.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +30°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +28°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +17°, днем до +29°. В центре практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

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