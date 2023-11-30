В Киеве, по ее данным, зима начнется классически.

Завтра, 1 декабря, в Украину снова придет очередной циклон.

"И поэтому - логично - снова увеличится облачность, пройдут снег (запад, север) и дождь, кое-где налипание мокрого снега и гололедица", - предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

Правда, по ее данным, сильный ветер юго-западного направления будет только в южной части и на востоке Украины.

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На крайнем юге, по словам специалиста, существенные осадки завтра маловероятны.

Температура воздуха ночью по всей стране будет -2...-5 градусов. Днем 1 декабря в западных и северных областях ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в центральной части +2...+8 градусов, а на юге и юго-востоке воздух разогреет вплоть до +9...+14 градусов.

"В Киеве зима начнется классически - снегом!"- прогнозирует Наталья Диденко.

В течение дня 1 декабря осадки в столице будут постепенно ослабевать и прекращаться. Температура воздуха ночью ожидается 0-3 мороза, а днем в пятницу будет 0-2 градуса тепла.

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