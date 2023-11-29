В последний день осени киевлян ждет сухая погода с гололедицей на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице подморозит до -6°...-4°, а днем температура максимально поднимется до +1°. Будет практически безоблачно, осадков не ожидается.
Ощущение холода добавит юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-745 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине - каким будет последний день осени
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем 0°, снег.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -8°, днем -1°.
В Тернополе 30 ноября ночью будет -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +2°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
В Виннице завтра будет -6°...+1°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-3°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.
В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +8°.
В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +2°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-2°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +2°...+6°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +1°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем -2°.