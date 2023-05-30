читати українською
Марина Григоренко
В июне стартует скандальный сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп / фото HBO

Топ-10 сериалов июня 2023: "Идол", "Тайное вторжение", "Ведьмак" и не только

07:35, 30.05.2023
12 мин. 430

В июне 2023 года на HBO стартует скандальный сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd, Apple TV+ представит триллер "Переполненная комната" с Томом Холландом, а Disney+ наконец запустит сериал "Тайное вторжение" с Сэмюэлем Л. Джексоном. Кроме того, зрителей у "малых экранов" ждут продолжения популярных сериалов "Ведьмак", "И просто так..." и "Черное зеркало". Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов июня 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Идол

The Idol (США, HBO, драма/эротика, 1 сезон, премьера  4 июня)

Этот провокационный сериал от создателя не менее провокационной "Эйфории" Сэма Левинсона и поп-иконы The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе) наделал много шума еще задолго до релиза. В разгар съемок режиссер Эми Сайметц, которая должна была снять все эпизоды шоу, покинула проект из-за творческих разногласий с Левинсоном и The Weeknd. На тот момент уже было снято примерно 80% сериала, а в итоге Левинсон решил переснять все сам. Причиной разногласий сразу несколько источников назвали недовольство The Weeknd первоначальным сюжетом – якобы тот был против того, что сериал "слишком сильно склоняется к женской перспективе". В итоге Левинсон переписал сюжет сериала, отказавшись от подхода Сейметц к истории, где в центре была проблемная старлетка, ставшая жертвой хищного деятеля индустрии и желающая стать самостоятельной. Вместо этого на экране решили изобразить извращенную историю любви с более сильным акцентом на сексуальном содержании и наготе.

Итак, в центре сюжета сериала – юная поп-звезда Джослин, которая никак не может дать новый толчок своей карьере. Однажды она встречает загадочного Тедроса, с которым у нее завязываются сложные страстные отношения. Параллельно шоу исследует жестокие реалии музыкального бизнеса.

Главные роли в сериале исполнили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп ("Король", "Трафик") и вышеупомянутый The Weeknd, для которого это будет фактически игровой дебют – до этого он появлялся на экране в нескольких проектах лишь в роли самого себя. Также в сериале задействованы Сюзанна Сон ("Красная ракета"), Джейн Адамс ("Жеребец", "хХитрости"), Дэн Леви ("Шиттс Крик"), а также участница K-pop-группы Blackpink Ким Дженни, певец и видеоблогер Трой Сиван, певец Мозес Самни и другие.

Премьера сериала состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где критики единодушно раскритиковали его за слишком откровенные и грубые сексуальные сцены, назвав его "грязной мужской фантазией". В частности, на Rotten Tomatoes у него в настоящее время только 27% одобрения критиков, а на Metacritic – всего 24 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 4 июня по 9 июля 2023 года.

Основано на реальных событиях

Based On a True Story (США, Peacock, черная комедия/триллер, 1 сезон, премьера  8 июня)

Этот сериал высмеивает увлечение американцев документальными шоу в жанре true crime, которые воспроизводят резонансные уголовные дела, чаще всего о серийных убийцах. В центре сюжета шоу – риэлтор, ее муж, в прошлом звезда тенниса, и их знакомый-сантехник, которые решают капитализировать серию убийств, произошедших в их районе.

Главные роли в шоу исполнили Кейли Куоко ("Теория Большого взрыва", "Бортпроводница"), Крис Мессина ("Аферистка", "Эйр") и Том Бейтман ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле"). Также в сериале задействованы Лиана Либерато ("Лучшее во мне", "Крик 6"), Наталья Дайер ("Очень странные дела", "Бархатная бензопила") и Ли Чжун Ли ("Вавилон", "Почему женщины убивают").

Шоураннером сериала выступил Крейг Розенберг, ранее работавший над такими хитами, как "Пацаны" и "Проповедник".

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Переполненная комната

The Crowded Room (США, Apple TV+, биография/драма/криминал, 1 сезон, премьера  9 июня)

В первом сезоне этого сериала-анталогии, снятом по мотивам романа Дэниела Киз "Таинственная история Билли Миллигана", главными героями стали мужчина с множественными расстройствами личности Дэнни Салливан и женщина-врач Рия, которая пытается ему помочь, а параллельно разобраться с собственной жизнью.

Главные роли в сериале исполнили Том Холланд ("Человек-паук" от Marvel, "Дьявол всегда здесь", "Черри"), Аманда Сейфрид ("Дряные девчонки", "Мамма Миа!", "Отверженные"), Эмми Россум ("Призрак оперы", "Бесстыдники") и Джейсон Айзекс (франшиза "Гарри Поттер", "Смерть Сталина").

Шоураннером сериала выступил Акива Голдсман, который в свое время получил "Оскар" за сценарий к фильму "Игры разума" (2001). Также на его счету сценарий к таким фильмам, как "Клиент" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995) и "Код да Винчи" (2006). Кроме того, он работал над отдельными эпизодами сериалов "Граница", "Звездный путь" и "Титаны".

В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 9 июня 2023 года. Остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 28 июля.

Ходячие мертвецы: Мертвый город

The Walking Dead: Dead City(США, AMC, приключения/ужасы/триллер, сезон 1, премьера  18 июня)

Этот постапокалиптический телесериал создан Эли Йорне на основе персонажей культовых "Ходячих мертвецов" – Мэгги Грин и Нигана. Это уже пятый сериал в рамках знаменитой хоррор-франшизы. При этом он является первым продолжение основного сериала.

Сериал расскажет о том, как Мэгги и Ниган путешествуют по постапокалиптическому Манхэттену, отрезанному от материка, в поисках похищенного сына Мэгги Хершеля. По пути им встретятся зомби и живые люди, которые сделали Нью-Йорк своим собственным миром, полным анархии, опасности, красоты и ужаса.

Помимо Лорен Коэн (Мэгги Грин) и Джеффри Дина Моргана (Ниган), также в спин-оффе к своим ролям вернулись Гай Чарльз (Перл Армстронг), Джонатан Хиггинботам (Томмазо), Махина Наполеон (Джинни), Трей Сантьяго-Хадсон (Джано) и Чарли Солис ("Бармен").

В первом сезоне сериала будет шесть эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 18 июня по 23 июля.

Тайное вторжение

Secret Invasion (США, Disney+, экшн/драма/супергеройское, 1 сезон, премьера  21 июня)

В центре сюжета этого сериала пятой фазы киновселенной Marvel окажется бывший директор организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), которому предстоит разобраться с фракцией инопланетян-метаморфов Скруллов, способных принимать облик других существ и таким образом получивших контроль над всеми аспектами жизни землян. Помогать ему в этом будут верная коллега Мария Хилл (Коби Смолдерс), агент ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фриман), офицер ВВС Джеймс "Роуди" Роудс / Воитель (Дон Чидл) и лидер дружной к людям фракции Скруллов Талос (Бен Мендельсон), хорошо знакомые фанатам киновселенной Marvel по предыдущим проектам.

Также в сериале будут представлены несколько новых персонажей киновселенной Marvel – дочь Талоса Г'Айя ("мать драконов" Эмилия Кларк), давняя союзница Фьюри из MI-6 Соня Фолсуорт (Оливия Колман) и лидер мятежной группировки Скруллов  Гравик (Кингсли Бен-Адир).

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 21 июня по 26 июля.

Медведь

The Bear (США, Hulu, комедия/драма, 2 сезон, премьера  22 июня)

В центре сюжета этого сериала – молодой шеф-повар из мира изысканной кухни Кармен "Керми" Берзатто, который возвращается из Нью-Йорка домой в Чикаго, чтобы управлять убыточным семейным магазином итальянских сэндвичей с говядиной после того, как его старший брат совершил самоубийство. Первый сезон сериала вышел летом 2022 года и получил очень высокие рейтинги, а также ряд престижных наград и номинаций.

Главные роли в сериале исполняют Джереми Аллен Уайт и Эбон Мосс-Бакрак.

Второй сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, все они должны быть выпущены одновременно.

И просто так...

And Just Like That... (США, Max, комедия/драма/романтика, 2 сезон, премьера  22 июня)

Во втором сезоне спин-оффа сериала "Секс в большом городе", события которого разворачиваются более чем через 10 лет после финала полнометражного фильма по мотивам шоу, подруги Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) продолжат выяснять, какова она – жизнь современной 50-летней женщины в большом городе. А вот четвертой подруги из оригинального сериала – Саманты Джонс (Ким Кэтролл) – во втором сезоне, вероятно, не будет, как и в первом.

Кроме того, к своим ролям вернутся персонажи Че Диас (Сара Рамирез), Сима Патель (Сарита Чоудхури) и Лиза Тодд Вексли (Николь Ари Паркер), которые были впервые представлены в первом сезоне "И просто так...".

Также во втором сезоне вернется персонаж Эйдан Шоу (Джон Корбетт), с которым у Кэрри были длительные отношения в оригинальном сериале, прежде чем каждый из них пошел своим путем.

Второй сезон сериала будет насчитывать 11 эпизодов. Первые два эпизода выйдут 22 июня, остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 24 августа.

Похищение

Hijack (Великобритания, Apple TV+, триллер/драма, 1 сезон, премьера  28 июня)

События этого мини-сериала разворачиваются на борту самолета из Дубая в Лондон, который захватывают террористы. Главный герой – успешный деловой переговорщик Сэм Нельсон – имеет семь часов, чтобы спасти всех на борту.

Главную роль в сериале исполнил Идрис Эльба ("Лютер", "Тор", "Темная башня"). Также в сериале задействованы Арчи Пенджаби ("Слепая зона", "Хорошая жена") и Ив Майлз ("Торчвуд").

Сценарий к сериалу написал Джордж Кей ("Люпен", "Убивая Еву"), а режиссером выступил Джим Филд Смит ("Литвиненко", "Искатели правды"). Ранее они вместе выпустили сериал в жанре черная комедия "Олень".

В первом сезоне сериала будет семь эпизодов.

Ведьмак

The Witcher (США, Польша, Netflix, фэнтези/приключения/драма, 3 сезон, премьера  29 июня)

Третий сезон этого популярного сериала будет адаптацией романа "Время презрения", который является четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

Главным героем серии является Геральт из Ривии (Генри Кавилл) – ведьмак-наемник, который за деньги уничтожает всевозможных монстров, представляющих угрозу для жизни людей. Также в центре сюжета – его приемная дочь Цири (Фрейя Аллан), которая еще до рождения была связана назначением с Геральтом, и его возлюбленная чародейка Йеннифэр (Аня Чалотру). Также важную роль в сериале играет бард Лютик (Джои Бейти) – по слухам, в третьем сезоне его сделают бисексуалом.

В отличие от предыдущих, третий сезон "Ведьмака" будет разделен на две части, которые выйдут 29 июня и 27 июля 2023 года. По сколько серий будет в каждой части – пока не сообщается. Однако уже известно, что всего в сезоне будет 8 эпизодов.

Уже известно, что Кавилл уйдет из сериала "Ведьмак" после 3 сезона. В уже анонсированном 4 сезоне его заменит австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

Черное зеркало

Black Mirror (Великобритания, Netflix, научная фантастика/драма/хоррор, 6 сезон, премьер  июнь)

По традиции, новый сезон этого сериала-антологии будет состоять из нескольких несвязанных между собой эпизодов, в каждом из которых будет рассказываться отдельная жуткая история с разными актерами в главных ролях. Объединять их будет лишь основная тема – влияние технологий на жизнь людей.

В шестом сезоне сериала, в частности, сыграли Сальма Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Супер Майк: Последний танец"), Рори Калкин ("Зодиак", "Незваные гости"), Бен Барнс ("Тень и кость", "Мир Дикого Запада"), Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Атланта"), Паапа Эссиеду ("Убийство в Восточном экспрессе", "Мужской род"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Гнев человеческий", "Страшные сказки"), Аарон Пол ("Мир Дикого Запада", "Во все тяжкие"), Кейт Мара ("Карточный домик", "Марсианин"), Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Меверик", "Сокол и Зимний Солдат"), Клара Ругаард ("Все еще связанные", "Дитя работа"), Оден Торнтон ("Булл", "Это мы") и Анджана Васан ("Убивая Еву", "Человек-паук: Вдали от дома").

Шестой сезон сериала будет состоять из пяти эпизодов, все из которых выйдут одновременно в июне 2023 года (точная дата пока неизвестна).

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов мая 2023 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко

комиксыфильмы и сериалыфильмы Marvelсериалы Netflix
google newsУНИАН в Google News
Новости партнеров
загрузка...
Мы используем cookies
Соглашаюсь