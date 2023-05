Топ-10 сериалов июня 2023: "Идол", "Тайное вторжение", "Ведьмак" и не только

В июне 2023 года на HBO стартует скандальный сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd, Apple TV+ представит триллер "Переполненная комната" с Томом Холландом, а Disney+ наконец запустит сериал "Тайное вторжение" с Сэмюэлем Л. Джексоном. Кроме того, зрителей у "малых экранов" ждут продолжения популярных сериалов "Ведьмак", "И просто так..." и "Черное зеркало". Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов июня 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Идол

The Idol (США, HBO, драма/эротика, 1 сезон, премьера – 4 июня)

Этот провокационный сериал от создателя не менее провокационной "Эйфории" Сэма Левинсона и поп-иконы The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе) наделал много шума еще задолго до релиза. В разгар съемок режиссер Эми Сайметц, которая должна была снять все эпизоды шоу, покинула проект из-за творческих разногласий с Левинсоном и The Weeknd. На тот момент уже было снято примерно 80% сериала, а в итоге Левинсон решил переснять все сам. Причиной разногласий сразу несколько источников назвали недовольство The Weeknd первоначальным сюжетом – якобы тот был против того, что сериал "слишком сильно склоняется к женской перспективе". В итоге Левинсон переписал сюжет сериала, отказавшись от подхода Сейметц к истории, где в центре была проблемная старлетка, ставшая жертвой хищного деятеля индустрии и желающая стать самостоятельной. Вместо этого на экране решили изобразить извращенную историю любви с более сильным акцентом на сексуальном содержании и наготе.

Итак, в центре сюжета сериала – юная поп-звезда Джослин, которая никак не может дать новый толчок своей карьере. Однажды она встречает загадочного Тедроса, с которым у нее завязываются сложные страстные отношения. Параллельно шоу исследует жестокие реалии музыкального бизнеса.

Главные роли в сериале исполнили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради – Лили-Роуз Депп ("Король", "Трафик") и вышеупомянутый The Weeknd, для которого это будет фактически игровой дебют – до этого он появлялся на экране в нескольких проектах лишь в роли самого себя. Также в сериале задействованы Сюзанна Сон ("Красная ракета"), Джейн Адамс ("Жеребец", "хХитрости"), Дэн Леви ("Шиттс Крик"), а также участница K-pop-группы Blackpink Ким Дженни, певец и видеоблогер Трой Сиван, певец Мозес Самни и другие.

Премьера сериала состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где критики единодушно раскритиковали его за слишком откровенные и грубые сексуальные сцены, назвав его "грязной мужской фантазией". В частности, на Rotten Tomatoes у него в настоящее время только 27% одобрения критиков, а на Metacritic – всего 24 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 4 июня по 9 июля 2023 года.

Основано на реальных событиях

Based On a True Story (США, Peacock, черная комедия/триллер, 1 сезон, премьера – 8 июня)

Этот сериал высмеивает увлечение американцев документальными шоу в жанре true crime, которые воспроизводят резонансные уголовные дела, чаще всего о серийных убийцах. В центре сюжета шоу – риэлтор, ее муж, в прошлом звезда тенниса, и их знакомый-сантехник, которые решают капитализировать серию убийств, произошедших в их районе.

Главные роли в шоу исполнили Кейли Куоко ("Теория Большого взрыва", "Бортпроводница"), Крис Мессина ("Аферистка", "Эйр") и Том Бейтман ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле"). Также в сериале задействованы Лиана Либерато ("Лучшее во мне", "Крик 6"), Наталья Дайер ("Очень странные дела", "Бархатная бензопила") и Ли Чжун Ли ("Вавилон", "Почему женщины убивают").

Шоураннером сериала выступил Крейг Розенберг, ранее работавший над такими хитами, как "Пацаны" и "Проповедник".

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Переполненная комната

The Crowded Room (США, Apple TV+, биография/драма/криминал, 1 сезон, премьера – 9 июня)

В первом сезоне этого сериала-анталогии, снятом по мотивам романа Дэниела Киз "Таинственная история Билли Миллигана", главными героями стали мужчина с множественными расстройствами личности Дэнни Салливан и женщина-врач Рия, которая пытается ему помочь, а параллельно разобраться с собственной жизнью.

Главные роли в сериале исполнили Том Холланд ("Человек-паук" от Marvel, "Дьявол всегда здесь", "Черри"), Аманда Сейфрид ("Дряные девчонки", "Мамма Миа!", "Отверженные"), Эмми Россум ("Призрак оперы", "Бесстыдники") и Джейсон Айзекс (франшиза "Гарри Поттер", "Смерть Сталина").

Шоураннером сериала выступил Акива Голдсман, который в свое время получил "Оскар" за сценарий к фильму "Игры разума" (2001). Также на его счету сценарий к таким фильмам, как "Клиент" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995) и "Код да Винчи" (2006). Кроме того, он работал над отдельными эпизодами сериалов "Граница", "Звездный путь" и "Титаны".

В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 9 июня 2023 года. Остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 28 июля.

Ходячие мертвецы: Мертвый город

The Walking Dead: Dead City(США, AMC, приключения/ужасы/триллер, сезон 1, премьера – 18 июня)

Этот постапокалиптический телесериал создан Эли Йорне на основе персонажей культовых "Ходячих мертвецов" – Мэгги Грин и Нигана. Это уже пятый сериал в рамках знаменитой хоррор-франшизы. При этом он является первым продолжение основного сериала.

Сериал расскажет о том, как Мэгги и Ниган путешествуют по постапокалиптическому Манхэттену, отрезанному от материка, в поисках похищенного сына Мэгги Хершеля. По пути им встретятся зомби и живые люди, которые сделали Нью-Йорк своим собственным миром, полным анархии, опасности, красоты и ужаса.

Помимо Лорен Коэн (Мэгги Грин) и Джеффри Дина Моргана (Ниган), также в спин-оффе к своим ролям вернулись Гай Чарльз (Перл Армстронг), Джонатан Хиггинботам (Томмазо), Махина Наполеон (Джинни), Трей Сантьяго-Хадсон (Джано) и Чарли Солис ("Бармен").

В первом сезоне сериала будет шесть эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 18 июня по 23 июля.

Тайное вторжение

Secret Invasion (США, Disney+, экшн/драма/супергеройское, 1 сезон, премьера – 21 июня)

В центре сюжета этого сериала пятой фазы киновселенной Marvel окажется бывший директор организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), которому предстоит разобраться с фракцией инопланетян-метаморфов Скруллов, способных принимать облик других существ и таким образом получивших контроль над всеми аспектами жизни землян. Помогать ему в этом будут верная коллега Мария Хилл (Коби Смолдерс), агент ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фриман), офицер ВВС Джеймс "Роуди" Роудс / Воитель (Дон Чидл) и лидер дружной к людям фракции Скруллов Талос (Бен Мендельсон), хорошо знакомые фанатам киновселенной Marvel по предыдущим проектам.

Также в сериале будут представлены несколько новых персонажей киновселенной Marvel – дочь Талоса Г'Айя ("мать драконов" Эмилия Кларк), давняя союзница Фьюри из MI-6 Соня Фолсуорт (Оливия Колман) и лидер мятежной группировки Скруллов Гравик (Кингсли Бен-Адир).

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю с 21 июня по 26 июля.

Медведь

The Bear (США, Hulu, комедия/драма, 2 сезон, премьера – 22 июня)

В центре сюжета этого сериала – молодой шеф-повар из мира изысканной кухни Кармен "Керми" Берзатто, который возвращается из Нью-Йорка домой в Чикаго, чтобы управлять убыточным семейным магазином итальянских сэндвичей с говядиной после того, как его старший брат совершил самоубийство. Первый сезон сериала вышел летом 2022 года и получил очень высокие рейтинги, а также ряд престижных наград и номинаций.

Главные роли в сериале исполняют Джереми Аллен Уайт и Эбон Мосс-Бакрак.

Второй сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, все они должны быть выпущены одновременно.

И просто так...

And Just Like That... (США, Max, комедия/драма/романтика, 2 сезон, премьера – 22 июня)

Во втором сезоне спин-оффа сериала "Секс в большом городе", события которого разворачиваются более чем через 10 лет после финала полнометражного фильма по мотивам шоу, подруги Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) продолжат выяснять, какова она – жизнь современной 50-летней женщины в большом городе. А вот четвертой подруги из оригинального сериала – Саманты Джонс (Ким Кэтролл) – во втором сезоне, вероятно, не будет, как и в первом.

Кроме того, к своим ролям вернутся персонажи Че Диас (Сара Рамирез), Сима Патель (Сарита Чоудхури) и Лиза Тодд Вексли (Николь Ари Паркер), которые были впервые представлены в первом сезоне "И просто так...".

Также во втором сезоне вернется персонаж Эйдан Шоу (Джон Корбетт), с которым у Кэрри были длительные отношения в оригинальном сериале, прежде чем каждый из них пошел своим путем.

Второй сезон сериала будет насчитывать 11 эпизодов. Первые два эпизода выйдут 22 июня, остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 24 августа.

Похищение

Hijack (Великобритания, Apple TV+, триллер/драма, 1 сезон, премьера – 28 июня)

События этого мини-сериала разворачиваются на борту самолета из Дубая в Лондон, который захватывают террористы. Главный герой – успешный деловой переговорщик Сэм Нельсон – имеет семь часов, чтобы спасти всех на борту.

Главную роль в сериале исполнил Идрис Эльба ("Лютер", "Тор", "Темная башня"). Также в сериале задействованы Арчи Пенджаби ("Слепая зона", "Хорошая жена") и Ив Майлз ("Торчвуд").

Сценарий к сериалу написал Джордж Кей ("Люпен", "Убивая Еву"), а режиссером выступил Джим Филд Смит ("Литвиненко", "Искатели правды"). Ранее они вместе выпустили сериал в жанре черная комедия "Олень".

В первом сезоне сериала будет семь эпизодов.

Ведьмак

The Witcher (США, Польша, Netflix, фэнтези/приключения/драма, 3 сезон, премьера – 29 июня)

Третий сезон этого популярного сериала будет адаптацией романа "Время презрения", который является четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

Главным героем серии является Геральт из Ривии (Генри Кавилл) – ведьмак-наемник, который за деньги уничтожает всевозможных монстров, представляющих угрозу для жизни людей. Также в центре сюжета – его приемная дочь Цири (Фрейя Аллан), которая еще до рождения была связана назначением с Геральтом, и его возлюбленная чародейка Йеннифэр (Аня Чалотру). Также важную роль в сериале играет бард Лютик (Джои Бейти) – по слухам, в третьем сезоне его сделают бисексуалом.

В отличие от предыдущих, третий сезон "Ведьмака" будет разделен на две части, которые выйдут 29 июня и 27 июля 2023 года. По сколько серий будет в каждой части – пока не сообщается. Однако уже известно, что всего в сезоне будет 8 эпизодов.

Уже известно, что Кавилл уйдет из сериала "Ведьмак" после 3 сезона. В уже анонсированном 4 сезоне его заменит австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

Черное зеркало

Black Mirror (Великобритания, Netflix, научная фантастика/драма/хоррор, 6 сезон, премьер – июнь)

По традиции, новый сезон этого сериала-антологии будет состоять из нескольких несвязанных между собой эпизодов, в каждом из которых будет рассказываться отдельная жуткая история с разными актерами в главных ролях. Объединять их будет лишь основная тема – влияние технологий на жизнь людей.

В шестом сезоне сериала, в частности, сыграли Сальма Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Супер Майк: Последний танец"), Рори Калкин ("Зодиак", "Незваные гости"), Бен Барнс ("Тень и кость", "Мир Дикого Запада"), Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Атланта"), Паапа Эссиеду ("Убийство в Восточном экспрессе", "Мужской род"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Гнев человеческий", "Страшные сказки"), Аарон Пол ("Мир Дикого Запада", "Во все тяжкие"), Кейт Мара ("Карточный домик", "Марсианин"), Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Меверик", "Сокол и Зимний Солдат"), Клара Ругаард ("Все еще связанные", "Дитя работа"), Оден Торнтон ("Булл", "Это мы") и Анджана Васан ("Убивая Еву", "Человек-паук: Вдали от дома").

Шестой сезон сериала будет состоять из пяти эпизодов, все из которых выйдут одновременно в июне 2023 года (точная дата пока неизвестна).

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов мая 2023 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко