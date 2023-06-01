"Человек-Паук: Сквозь Вселенную", "Реалити", Docudays UA и эротика: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит продолжение оскароносного анимационного хита "Человек-Паук: Сквозь Вселенную" и еще несколько новинок. Кроме того, на экраны кинотеатров возвращается фестиваль эротических короткометражек, а также стартует фестиваль документального кино Docudays UA. Онлайн, тем временем, выйдет высоко оцененная критиками драма "Реалити" с Сидни Суини в главной роли. Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Человек-Паук: Сквозь Вселенную

Spider-Man: Across the Spider-Verse (США, 2023, приключения/супергерой/экшн/анимация)

Фильм, который станет продолжением оскароносного мультфильма "Человек-паук: Вокруг вселенной" 2018 года, продолжит рассказывать историю Майлза Моралеса – одной из версий Человека-паука в комиксах Marvel. На этот раз подростка из Нью-Йорка ждет неожиданное путешествие сквозь Вселенную, в котором он объединит усилия с Гвен Стейси и новой командой "пауков", чтобы противостоять самому могущественному злодею, которого они когда-либо встречали.

В оригинале главных персонажей озвучили Шамейк Мур, Хейли Стейнфельд, Оскар Айзек, Джек Джонсон, Брайан Тайри Генри, Джейсон Шварцман и другие.

Режиссерами мультфильма выступили Хоаким Дос Сантос, Кэмп Паверс и Джастин Томпсон, имеющие большой опыт работы над супергеройской анимацией. Уже известно, что они же работают над второй частью мультфильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную", который выйдет в 2024 году.

У фильма нет сцен после титров, ведь его завершение уже само по себе намекает на будущее франшизы.

По итогам первых показов фильм имеет довольно высокие оценки. Так, на IMDb у него сейчас оценка 9,3 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков, а на Metacritic киноэксперты дали фильму 86 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой Must see.

Фестиваль Best Erotic Shorts 4

(США, Канада, Германия, Испания, Нидерланды, Израиль, 2022, короткометражный/эротика)

С 1 июня на экраны украинских кинотеатров вернется самая дерзкая подборка короткометражных фильмов. Зрители смогут увидеть лучшие эротические короткометражки из разных стран, вышедшие в течение последних лет.

Всего зрителям представят девять лент – как игровых, так и анимационных.

Показы смогут посетить только зрители, достигшие 18-летнего возраста.

Фестиваль Docudays UA

Международный кинофестиваль документального кино о правах человека "Докудейз" будет проходить в Украине уже в двадцатый раз. Обычно самый большой в нашей стране фестиваль документалок проходил ежегодно в последнюю неделю марта в Киеве, однако война внесла свои коррективы. Так, если в 2022 году 19-й фестиваль в итоге провели в "путешествующем" формате в разных городах Украины под конец года, то в этом году юбилейный решили переместить на начало лета – со 2 по 8 июня.

В программе фестиваля – несколько десятков документальных фильмов как украинского, так и иностранного производства. Конечно, большая часть из них будет посвящена разным аспектам войны России в Украине, однако будут и другие темы, например, культура, спорт и экология.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Папин уикенд

About My Father (США, 2023, комедия)

Очередной сомнительный проект в фильмографии легендарного Роберта де Ниро ("Таксист", "Крестный отец 2", "Бешеный бык", "Неприкасаемые") рассказывает о мужчине, который решил признаться своему отцу – итальянскому иммигранту Сальво, тщательно оберегающему национальные традиции, что он собирается жениться на американке. Тот настаивает на том, что выходные они должны провести с родителями невесты.

Также в фильме сыграли Себастьян Манискалко ("Ирландец", "Зеленая книга"), он же выступил автором сценария, Лесли Бибб ("Железный человек", "Мой парень из зоопарка"), Ким Кэтролл (Саманта из "Секс в большом городе") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась 26 мая 2023 года. Он получил в основном отрицательные отзывы критиков, но публике он, похоже, понравился. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 6,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes – лишь 32% одобрения критиков против аж 80% от зрителей. На Metacritic киноэксперты и широкая аудитория были более солидарны – 37 баллов из 100 и 2,4 балла из 10 соответственно, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Отметим, что также фильм официально выходит в российский прокат, и это тоже неприятный факт. При этом дистрибуцией фильма будет заниматься компания Lionsgate, которая также "отметилась" прокатом "Джона Вик 4" в России – похоже, деньги им совсем не пахнут.

Инфлюенсер

Influencer (США, 2022, триллер/ужасы/детектив)

В центре сюжета фильма – инфлюенсер в социальных сетях Мэдисон, отправляющаюся в самостоятельное путешествие по Таиланду с одним лишь рюкзаком. Там она знакомится с девушкой, которая открывает для Мэдисон более свободный образ жизни. Однако впоследствии ситуации получает опасный поворот.

Одну из ролей в фильме исполнила звезда "Дневников вампира" Сара Каннинг.

Премьера фильма состоялась на Brooklyn Horror Film Festival в октябре 2022 года, где он получил положительные отзывы. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 6,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes – 94% одобрения от критиков и 72% от зрителей. На Metacritic киноэксперты дали фильму 66 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Отметим, что правообладатели этого фильма также не смогли удержаться от соблазна получить кровавые российские деньги, поэтому фильм был официально выпущен в российский прокат в середине мая 2023 года.

Что-то

Танк (Новая Зеландия, 2023, ужасы/фантастика)

Главный герой фильма Бен и его семья получают в наследство заброшенный дом на морском побережье. Однажды они случайно пробуждают древнее существо, которое держало в страхе несколько поколений местных жителей.

Фильм имеет довольно посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 4,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 42% одобрения от критиков и 24% от зрителей.

Реалити

Reality (США, 2023, драма/биография)

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает об американской военной переводчице Реалити Уиннер, которая получила самый длинный тюремный срок за несанкционированное обнародование СМИ правительственной информации – отчета разведки о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году с помощью электронной почты.

Главную роль в фильме исполнила американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по ролям Кэсси Говард в сериале "Эйфория" и Оливии Моссбахер в первом сезоне "Белого Лотоса". Также она исполнила роль "Змейки" в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Режиссером фильма выступила Тина Саттер, которая сняла его на основе своей же театральной пьесы 2018 года Is This a Room, в свою очередь, представляющую из себя адаптацию распечатки материалов расследования ФБР в отношении Реалити Уиннер.

Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года, где он получил признание критиков. Они особенно хвалили режиссуру Саттер и игру Суини. Так, на IMDb у фильма сейчас оценка 6,8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 95% одобрения критиков и 92% от зрителей, а на Metacritic киноэксперты дали ему 85 баллов из 100, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой Must see.

Фильм будет доступен с 29 мая 2023 года на HBO / Max.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2023 года –на этой неделе на HBO стартует скандальный сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd, который уже успели разнести критики за слишком откровенные и грубые сексуальные сцены и чрезмерное количество обнаженных сцен.

Марина Григоренко