Топ-10 сериалов октября: "Локи", "Люпен", "Падение дома Ашеров" и "Уроки химии"

Октябрь будет весьма насыщенным на сериальные новинки. В частности, уже совсем скоро стартуют сериалы "Падение дома Ашеров" от Майка Флэнагана и "Уроки химии" с Бри Ларсон. Также в октябре выйдут новые сезоны многих популярных сериалов, среди которых – "Локи" с Томом Хиддлстоном, "Люпен" с Омаром Си и "Наш флаг означает смерть" с Тайкой Вайтити. Об этих и других сериалах месяца читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов октября 2023 года – как новых, так и продолжений проектов предыдущих лет.

Бекхэм

Beckham (Великобритания, Netflix, документальный, 1 сезон, премьера – 4 октября)

В новом биографическом сериале поклонникам футбола и светской хроники обещают рассказать ранее неизвестную историю одного из самых успешных футболистов в истории – британца Дэвида Бекхэма. Кроме интервью самого спортсмена и его знаменитой жены Виктории, в шоу обещают показать разговоры с другими звездами футбола и шоу-бизнеса, а также до этого момента нигде не показанные архивные видеоматериалы.

Режиссером сериала выступил лауреат премии "Оскар" Фишер Стивенс ("Бухта", "Палмер").

Мини-сериал будет состоять из четырех эпизодов, все они будут выпущены одновременно.

Люпен

Lupin (Франция, Netflix, криминал/боевик/драма, 3 часть, премьера – 4 октября)

Сериал "Люпен", являющийся одним из самых успешных французских телешоу, наконец возвращается. В центре сюжета – харизматичный авантюрист Ассан Диоп, мечтающий отомстить семье, которая несправедливо обвинила его отца в краже. Вдохновение для воплощения своего плана он черпает у своего любимого персонажа "джентельмена-грабителя" Арсена Люпена. Параллельно герой пытается найти время для своего сына Рауля.

Главную роль в сериале исполняет Омар Си ("1+1", "Пена дней", "Мир Юрского периода 3"). Также в шоу задействованы Людивин Санье ("8 женщин", "Бассейн", "Наполеон"), Клотильда Эм ("Постоянные любовники", "Все песни только о любви"), Николь Гарсия ("Жандарм женится", "Труп моего врага") и другие.

Третья часть сериала будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

Все и прямо сейчас

Everything Now (Великобритания, Netflix, комедия/драма/подростковое, 1 сезон, премьера – 5 октября)

Не успели утихнуть обсуждения финального сезона "Полового воспитания", как Netflix решил порадовать молодую аудиторию новым дерзким сериалом о взрослении. В центре сюжета – 16-летняя Мия, которая после нескольких месяцев лечения расстройства пищевого поведения составляет список желаний с типичными подростковыми приключениями, чтобы наверстать упущенное.

Главную роль в сериале исполняет 26-летняя австралийская актриса Софи Уайлд, которая в 2023 году засветилась на "больших экранах" сразу в двух громких проектах – фэнтези "Бюро магических услуг" и хорроре "Поговори со мной". Также одну из ролей в сериале исполнил знаменитый британский комик Стивен Фрай ("Алиса в стране чудес", "Шерлок Холмс: Игра теней"), который недавно побывал с визитом в Киеве.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Наш флаг означает смерть

Our Flag Means Death (США, Max, приключения/биография, 2 сезон, премьера – 5 октября)

Сериал является оригинальной интерпретацией биографии английского аристократа Стида Боннета, который решил стать пиратом. На своем пути он сталкивается с множеством колоритных личностей, в том числе с легендарным Черной Бородой.

Главные роли в сериале исполнили Рис Дарби ("Рок-волна", "Что мы делаем в тени", "Джуманжди"), Юэн Бремнер ("На игле", "Сквозь снег"), Рори Киннир ("Страшные сказки", "007") и Тайка Вайтити ("Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо", "Персонаж").

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые три из которых выйдут одновременная, а остальные – по два в неделю с финалом 26 октября.

Локи

Loki (США, Disney+, фэнтези/приключения/супергеройское, 2 сезон, премьера – 6 октября)

В новом сезоне Локи начнет бесконтрольно скользить во времени и пространстве. Во время этих путешествий он поймет, что миру грозит уничтожение. Вместе со своим напарником из "Управления временными изменениями", агентом Мобиусом М. Мобиусом, они должны разгадать эту загадку и спасти мир от уничтожения.

Во втором сезоне сериала к своим ролям вернутся Том Хиддлстон (Локи), Оуэн Уилсон (Мобиус М. Мобиус), София Ди Мартино (Сильвия), Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер), Вунми Мосаку (охотница В-15) и Джонатан Мейджорс (Канг Завоеватель).

Кроме того, в новом сезоне к актерскому составу сериала присоединились Ке Хэй Кван ("Все везде и сразу"), Рафаэль Касаль ("Безупречный") и Кейт Дики ("Ведьма", "Варяг").

Второй сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 9 ноября.

Падение дома Ашеров

The Fall of the House of Usher (США, Netflix, ужасы/драма, 1 сезон, премьера – 12 октября)

Пятый сериал режиссера Майка Флэнагана ("Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Клуб полуночников") для Netflix основан на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По, впрочем его события перенесены в наше время. Теперь в центре сюжета – генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании, чьи дети начинают умирать таинственными и жестокими способами. Одновременно на горизонте появляется загадочная женщина из прошлого, жаждущая мести.

Главные роли в сериале исполнили Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в киноэпопее "Звездные войны"), Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Саманта Слоян, Рахул Коли и целый ряд других актеров, которые снимались в предыдущих сериалах Флэнагана.

Первые два эпизода сериала были показаны на фестивале Fantastic Fest в Техасе в сентябре 2023 года и получили весьма положительные отзывы. В частности, на Rotten Tomatoes у него в настоящее время 94% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic ему дали 74 балла из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В общей сложности мини-сериал "Падение дома Ашеров" будет состоять из восьми эпизодов, все они будут выпущены одновременно.

Уроки химии

Lessons in Chemistry (США, Apple TV+, драма, премьера – 13 октября)

Сериал, основанный на одноименном романе Бонни Хармус, рассказывает об Элизабет Зотт, которая стала любимой ведущей кулинарных шоу в 1960-х годах в Южной Калифорнии после того, как за десять лет до этого ее уволили с работы химиком.

Главную роль в сериале исполнила Бри Ларсон ("Капитан Марвел", "Конг: Остров Черепа", "Форсаж 10"). Также в шоу задействованы Льюис Пуллман ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Топ Ган: Меверик"), Эйжа Наоми Кинг (сериал "как избежать наказания за убийство", фильм "Рождение нации"), Томас Манн ("Хэллоуин убивает", "Конг: Остров Черепа") и другие.

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю с финалом 24 ноября.

Рик и Морти

Rick and Morty(США, Adult Swim, анимация/фантастика/приключения/комедия, 7 сезон, премьера – 15 октября)

В центре сюжета этого культового мультсериала для взрослых –эксцентричный ученый-алкоголик Рик Санчес, который путешествует по параллельным мирам вместе со своим внуком Морти Смитом и другими членами семьи.

Новый сезон мультсериала традиционно будет насчитывать десять эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Седьмой сезон не станет для шоу последним, ведь ранее он был продлен как минимум до десятого сезона.

Тела

Bodies (Великобритания, Netflix, криминал/драма/историческое, 1 сезон, премьера – 19 октября)

Сериал расскажет о четырех детективах, которые в разных временных промежутках расследуют одно и то же убийство в Лондоне.

Главные роли в сериале исполнили Шира Хаас (сериал "Неортодоксальная", фильмы "Мария Магдалина", "Жена смотрителя зоопарка"), Стивен Грэм ("Большой куш", "Ирландец", "Банды Нью-Йорка"), Джейкоб Форчун-Ллойд (сериалы "Ход королевы", "Великая"), Кайл Соллер (сериалы "Андор", "Пустая корона") и другие.

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Попутчики

Fellow Travelers (США, Showtime, драма/романтика/ЛГБТ, 1 сезон, премьера – 29 октября)

Сериал рассказывает о многолетнем романе двух мужчин через призму различных исторических событий в США в 1950-1980 годах.

Главные роли в сериале исполнили Мэтт Бомер (сериалы "Белый воротничок", "Американская история ужасов", "Роковой патруль") и Джонатан Бейли (сериалы "Бродчерч", "Бриджертоны").

Минисериал будет насчитывать семь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 10 декабря.

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов сентября 2023 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко