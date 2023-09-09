Он встретился с Зеленским и показался на ступеньках здания.

Известный британский комик Стивен Фрай, который несколько дней назад приехал в Украину, поделился с фанами фото из Офиса президента нашей страны. Он рассказал, что был на встрече с Владимиром Зеленским.

"В Офисе Президента за 5 минут до моей встречи с президентом Зеленским. Произошел потрясающий разговор", - отметил Фрай.

На фото он сидит на ступеньках, сложа руки в "замок". В сети сразу же заметили, что Фрай повторил нашумевший снимок первой леди Украины Елены Зеленской. Летом 2022 года она позировала на ступеньках в ОП для обложки американского издания Vogue.

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Комментаторы оценили отсылку Фрая и пишут:

"Боже мой, какое милое фото! Хорошая отсылка к известному фото Елены. Спасибо большое за поддержку Украины!"

"Невероятно видеть все эти мешки с песком вокруг. Мы поддерживаем тебя, Украина!"

"Шлем украинскому народу нашу любовь".

Топ-комик Британии Стивен Фрай приехал в Украину - что известно

Напомним, 5 сентября стало известно, что юморист прибыл в Киев. Он был ведущим Саммита первых леди и джентльменов. Помимо этого, Фрай своими глазами видел, как врачи проводят операцию раненому военному во время воздушной тревоги. Также комик рассказывал о ночи в Киеве и взрывах, которые он слышал. По словам Фрая, он спускался в укрытие и прятался там от ракет вместе с другими людьми.

В Украине комик озвучил жесткие пожелания насчет Путина. Фрай также пожелал Вооруженным силам Украины успехов на поле боя, а россиянам посоветовал отступить. Помимо этого, комик объяснил, почему его страна так любит Украину.

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