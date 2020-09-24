Фильм выдвинул Украинский оскаровский комитет.

Украинская драма "Атлантида", режиссером которой стал Валентин Васянович, будет бороться за премию "Оскар". Лента будет бороться в номинации "Международный полнометражный фильм".

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"Победителем конкурса определено фильм" Атлантида", - сообщил председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк на пресс-конференции по результатам национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины.

Согласно сюжету, события разворачиваются в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращается в состав страны, но его территории признаны непригодными для жизни.

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Автор: УНИАН